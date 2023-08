Brabantsedag; grootste theaterparade van Nederland trekt weer door Heeze

De Brabantsedag in Heeze is zondag vanaf 13.30 tot en met 16.30 live volgen op Omroep Brabant televisie en op de website van Omroep Brabant. Jaarlijks trekt deze grote theaterparade door het centrum van Heeze. Het is een theatrale stoet met huizenhoge wagens. Dit jaar zijn er 16 wagenbouwersgroepen die meedoen. Het thema is; 'Eureka'. De Brabantse dag trekt ieder jaar ruim 40.000 bezoekers.

Het is de 64 editie van de Brabantsedag. In de maanden vooraf helpen zo'n 2000 wagenbouwers mee om met de mooiste creaties voor de dag te komen. Elke groep laat zich dit jaar inspireren door een uitvinding en bijbehorende ontdekker. Anders dit jaar is het tijdvak voor het thema 'Eureka'. Er is geen beginjaar en er mag worden gekozen tot en met 1973, dus vijftig jaar vóór de Brabantsedag in 2023. Voorheen werd altijd geput uit de periode (1183-1795) van het Hertogdom Brabant . De uitslag wie dit jaar de mooiste en indrukwekkendste wagen heeft, wordt zondagavond om 20.30 bekend. Omroep Brabant zal dit ook melden op haar website. LEES OOK: Laatste loodjes voor bouwers Brabantsedag: 'Meestal zijn we op tijd klaar'