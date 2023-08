Eureka! Bekijk hier de mooiste foto's van de Brabantsedag

Ruim 40.000 mensen genoten zondagmiddag van de 64ste Brabantsedag in Heeze. Een spectaculaire theatrale stoet met huizenhoge wagens trok door het centrum, allemaal in het thema 'Eureka!'. De regen bij de start kon het publiek en de deelnemers niks schelen. De toneelspelers, muzikanten en het publiek genoten zichtbaar van het unieke evenement. We hebben de mooiste plaatjes voor je op een rij gezet, bekijk hier de Brabantsedag.

(Foto: Eye4images / Marcel van Dorst)

