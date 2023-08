'Smeulbrand' bij afvalverwerker veroorzaakte uren rookoverlast

Een brand bij de Afvalstoffendienst aan de Treurenburg in Den Bosch heeft maandag vroeg in de ochtend flinke stank veroorzaakt in de wijk Maaspoort. De brand woedde in een berg plastic in een loods. De brand brak rond vier uur 's nachts uit. Rond halfnegen was de brand volgens een woordvoerder van de brandweer onder controle. Maar het plastic smeulde nog. Dat veroorzaakte opnieuw rookoverlast op het bedrijventerrein en in de wijk Maaspoort.

Om die 'smeulbrand', zoals de brandweer het noemt, helemaal uit te krijgen moest het plastic naar buiten worden gereden om daar te worden afgeblust. Daarbij kwam opnieuw veel rook vrij. Rook waarvan bedrijven in de omgeving last konden hebben, zo zei de woordvoerder. Om die reden werd iets voor halfnegen een NL-alert verstuurd. Kwetsbare gezondheid

Bedrijven in de omgeving hoefden niet te worden ontruimd. "Maar als je een kwetsbare gezondheid hebt, is het niet goed om heel de dag in deze rook te werken", stelde de woordvoerder. "Advies aan bedrijven in de buurt is daarom om die mensen naar huis te sturen." Even later werd duidelijk dat een bedrijf in de buurt, SPS, wel degelijk ontruimd was. Maar dit bleek niets te maken te hebben met de brand bij de Afvalstoffendienst, maar met een hoge concentratie van een bepaalde stof bij dat bedrijf zelf. 'Stinkende rook trok over de Maaspoort'

De afhandeling van de brand bij de Afvalstoffendienst duurde enkele uren. Aan de buitenkant van de loods waren maandagochtend vroeg geen vlammen te zien, maar bij de brand kwam volgens een 112-correspondent wel ontzettend veel rook vrij. "Die stinkende rook trok laag over de wijk Maaspoort." LEES OOK: Bedrijf SPS ontruimd: 'Koolmonoxidemeters van de brandweer sloegen uit'

In het rood het gebied waar stank-overlast is (beeld: gemeente Den Bosch).

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen vanwege de brand bij de afvalverwerker in Den Bosch (foto: Bart Meesters).