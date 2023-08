Bedrijf SPS ontruimd: 'Koolmonoxidemeters van de brandweer sloegen uit'

Het bedrijf SPS aan de Zilverenberg in Den Bosch werd maandagochtend ontruimd nadat de brandweer daar verhoogde concentraties van een bepaalde stof had gemeten. Onderzocht werd of dit verband hield met de stinkende rook die 's ochtends was vrijgekomen bij een brand bij Afvalstoffendienst Den Bosch aan de Treurenburg, aan de overkant van het spoor. Maar dat bleek niet het geval te zijn.

"We waren rond acht uur net een uurtje met twintig man aan het werk", vertelt een van de werknemers van SPS. Volgens hem stonk het op dat moment wel een beetje, maar was de situatie niet zo storend. "Toen kwam de brandweer binnen en bij hen sloegen de koolmonoxidemeters uit." Daarop werd het bedrijf ontruimd. SPS is een producent van lakken, muurverven en sierpleisters. Vanwege de ontruiming moest het laden en lossen van een vrachtwagen, die stond te wachten bij het bedrijf, op zich laten wachten. Datzelfde gold voor een container die geladen moest worden. Van welke stof er te hoge concentraties werden gemeten, is niet bekendgemaakt. Flinke stank

Eerder op de ochtend zei een woordvoerder van de brandweer al dat er waarschijnlijk geen bedrijven ontruimd zouden hoeven worden vanwege de brand bij de Afvalstoffendienst. De rook van het smeulende plastic kon wel veel stank veroorzaken. Daarom waarschuwde de brandweer dat het voor mensen met een kwetsbare gezondheid beter zou zijn om niet in die rook te werken. Hen werd geadviseerd naar huis te gaan. De brand bij Afvalstoffendienst Den Bosch aan de Treurenburg brak rond vier uur zondagnacht uit en veroorzaakte flinke stank in de wijk Maaspoort. De brand woedde in een berg plastic in een loods. Rond halfnegen 's ochtends gaf een woordvoerder van de brandweer aan dat de brand onder controle was. Wel smeulde het plastic nog enige tijd. Dat veroorzaakte opnieuw rookoverlast. Smeulbrand

Om deze 'smeulbrand', zoals de brandweer het noemt, helemaal uit te krijgen moest het plastic naar buiten worden gereden om daar te worden afgeblust. Vanwege de rook, waarvan bedrijven in de omgeving last kunnen hebben, werd een NL-alert verstuurd. Rond elf uur 's ochtends gaf de gemeente aan dat de brand opnieuw onder controle is. "Als je geen last meer hebt van de rook, kan je de ramen en deuren weer openzetten en ventilatie weer aanzetten." LEES OOK: 'Smeulbrand' bij afvalverwerker zorgt nog steeds voor rookoverlast

Het bedrijf SPS is gevestigd aan de Zilverenberg in Den Bosch (foto: Noël van Hooft).