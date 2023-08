Efteling-bezoeker klimt in de Wensbron om er geld uit te vissen: 'Asociaal'

Een Efteling-bezoeker zou zondagmiddag geld uit de Wensbron in de Efteling gegraaid hebben. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken op sociale media. "Zoiets heb ik nog nooit gezien", reageert woordvoerder Steven van Gils.

Een man met korte broek stapt de Wensbron in, die vlakbij de attractie Gondoletta staat. Omstanders lachen om de actie van de man. Met zijn rechterhand lijkt hij een of meerdere munten te pakken, zo is te zien op het filmpje.

De man zou niks zijn verloren in de put. "Hij zat al heel de tijd in de put te kijken op zoek naar geld", zegt vlogger Morris van Aerle, die het filmpje zondagmiddag rond half vijf maakte. "Hij ging er gewoon met zijn stomme kop in! Zijn zoontje was er ook bij en was lachend aan het filmen."

"Het ziet er asociaal uit, zeker voor een volwassene", reageert de woordvoerder, die de beelden maandagochtend voor het eerst ziet. "Meestal zijn het kleine kinderen die zoiets doen, zij weten niet altijd wat ze doen. Dan buigen ze over de rand. Dat iemand letterlijk in de put gaat staan heb ik nooit gezien."

Goed doel

De opbrengst gaat normaal naar een goed doel: Save the Children. "Het goede doel is nu dus de dupe." Of en hoeveel er is buitgemaakt, weet het sprookjespark niet. "De put is diep, maar er zit nog een soort hekwerk op. Hier blijven muntjes op liggen. Meneer kan dus geen grote bedragen bij elkaar geraapt hebben", benadrukt Van Gils.

"Als we hem gezien hadden, dan hadden we er beveiliging op afgestuurd", vervolgt de woordvoerder. Of de Efteling aangifte heeft gedaan of gaat doen, kon een woordvoerder niet vertellen. "Achteraf actie ondernemen is vaak lastig." De opbrengst van de put was in 2021 nog 7500 euro.

Parkbezoekers kunnen een muntje in de Wensbron vlakbij de Gondoletta-vijver gooien en vervolgens een wens doen. In het midden staat een bronskleurig beeld van een wezentje met een grote vis. De put werd geopend op 21 mei 1985 door Prinses Juliana en Anton Pieck.