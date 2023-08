Babykamer van Serena Williams komt uit Brabant: 'Helemaal sprakeloos'

Het babybedje van Adira, inzet Serena Williams (beeld: Youtube/Serena Williams). Serena laat trots de babykamer zien (beeld: Youtube/Serena Williams). Volgende 1/2 Het babybedje van Adira, inzet Serena Williams (beeld: Youtube/Serena Williams).

De babykamer van voormalig toptennisser Serena Williams komt uit Brabant. Ze is onlangs bevallen van haar tweede kindje. Haar kersverse dochtertje Adira mag slapen in een bedje dat is ontworpen door Angel en Jessica uit Waalre. En ze kocht hem nog zelf in de winkelstraat in Den Bosch ook. "Dit is heel onwerkelijk", zegt Angel trots.

De beroemde toptennisser was afgelopen juni in Rosmalen voor de Libéma Open. Ze zat daar op de tribune om haar zus Venus aan te moedigen. Dat hielp niet: ze vloog er in de eerste ronde al uit. Toch was er wel ander succes iets verderop in Den Bosch: er werd een babykamer gescoord.

"Niemand herkende haar."

Serena en haar familie gingen een kinderwinkel binnen in het centrum van Den Bosch. "Niemand herkende haar", lacht eigenaar Sandra van Schaijik van Poppedoll. "We hebben haar gewoon uitleg gegeven. Ze was onder de indruk van de babykamer op de bovenverdieping. Ze had maar kort de tijd op die dinsdag 13 juni", zegt Sandra, die de datum nooit meer gaat vergeten. "Dat babybedje was adembenemend", zo schrijft Williams zelf over haar shop-ervaring in Den Bosch. Via Instagram stuurde ze een berichtje naar ontwerper Angel, die de aankleding aan de winkel levert. Serena wilde dolgraag een ander kleurtje: bordeauxrood. "Ik kon het moeilijk geloven. Ik moest even bijkomen, maar ze was het echt!"



Een dag later kwam ze weer terug naar de winkel. "We hebben er hartelijk om gelachen", vervolgt Sandra. "We zijn heel trots." Angel vult aan: "We waren heel zenuwachtig! Het is al een enorme eer dat ze terug wilde komen naar de winkel. Ze is zo bescheiden!"

"Met die dikke buik kan dat toch niet!"

"Ze vroeg of er een handleiding bij het bedje zat", lacht Angel. "Volgens mij wilde ze het zelf in elkaar gaan zetten. Met die dikke buik kan dat toch niet!", vindt ze. "Daarom zijn we zelf naar Florida gegaan om het te plaatsen. Ze was helemaal sprakeloos." "Serena heeft ook 25 minuten bij het plaatsen gezeten. Ik werd er bijna emotioneel van. Het was echt perfect", weet Angel, die het geen straf vond om naar Florida te gaan. "We hebben er gelijk een paar dagen aangeplakt. Ik was al jaren niet meer met vakantie gegaan." Op YouTube toont Serena haar gloednieuwe babykamer. "Ze hadden maar zes weken om het te maken." Het bedje kwam precies op tijd. "Ik beviel letterlijk de volgende dag van Adira", zo schrijft de tennisster trots. Serena laat trots de babykamer zien:

