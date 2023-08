Misselijk door uitlaatgassen in parkeergarage: 'Nieuwe ventilatie nodig'

De ventilatiesystemen in de parkeergarage aan het Pieter Vreedeplein in Tilburg worden nog voor het einde van dit jaar vervangen. Zaterdag werden meerdere mensen misselijk, toen ze lange tijd vaststonden in de garage. De ventilatie stond weliswaar aan, maar kon niet voorkomen dat de uitlaatgassen in de ruimte bleven hangen.

Het ging afgelopen zaterdag mis toen het verkeer buiten de parkeergarage vastliep. Normaal schakelt de gemeente Tilburg verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden, maar door een misverstand was dat zaterdagmiddag dus niet het geval. Met alle gevolgen van dien. Een lange rij met auto's kon de garage niet meer uit rijden. De beheerder van de garage liet zaterdag al weten dat meerdere mensen met de lift de parkeergarage verlieten, omdat ze de walm van uitlaatgassen niet langer konden verdragen. Toch stond het ventilatiesysteem wel degelijk aan, vertelt een woordvoer van de gemeente. "Op volle kracht. Maar door het grote aantal voertuigen dat met draaiende motor stil bleef staan, ontstonden de problemen." Wel voegt ze eraan toe, dat het ventilatiesysteem geen lang leven meer beschoren is. "Het is aan vervanging toe. Nog voor het einde van dit jaar." LEES OOK: Auto's staan een uur vast in parkeergarage, mensen onwel door uitlaatgassen