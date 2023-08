Auto's staan een uur vast in parkeergarage, mensen onwel door uitlaatgassen

Automobilisten hebben zaterdagmiddag lange tijd stilgestaan in een parkeergarage in Tilburg. Het verkeer buiten de garage aan het Pieter Vreedeplein liep vast, waardoor automobilisten niet uit konden rijden. Een aantal ouderen moest de parkeergarage uit omdat ze onwel werden.

Dat merkte ook de Tilburgse Thomas. Hij had zijn auto zaterdagmiddag in de parkeergarage staan en wilde samen met zijn vrouw en kinderen naar huis. Op dat moment stond het verkeer al vast en de slagbomen bleven gesloten.

Dat laat de beheerder van de parkeergarage weten. "Deze mensen zijn met de lift naar beneden gegaan, ze hadden last van de uitlaatgassen", vertelt hij.

"Ik vond het een gevaarlijke situatie met al die uitlaatgassen. Ik heb daar een hoop stennis geschopt en gezegd dat ik die slagbomen er anders zelf wel uit zou halen. Toen zijn ze open gegaan."

Maar doordat er zoveel auto's tegelijk naar buiten wilden rijden, schoot het nog niet hard op. In de garage is plek voor 640 auto's. De grote verkeerschaos op deze locatie is niet uniek, legt een medewerker van het bedrijf P1 uit. Zij beheren de parkeergarage.

"Het is hier ieder weekend file bij de uitgang van de parkeergarage. Dat is niets nieuws. Maar normaal gesproken hebben we verkeersregelaars. Dit weekend waren zij er niet."