Urenlange storing parkeergarage na wolk van uitlaatgassen uit één auto

Een rookwolk van uitgassen uit één auto heeft zondagmiddag rond kwart voor drie het brandalarm laten afgaan in parkeergarage St. Jan in Den Bosch. Tegelijk hiermee gingen ook de rolluiken op de verdiepingen -2 en -3 dicht. Van brand is volgens de gemeente geen sprake geweest. Toch konden voertuigen de parkeergarage urenlang niet in of uit. Voorlopig kan alleen gebruik worden gemaakt van verdieping -1 van de parkeergarage.

Na een reset van het alarmsysteem en de ventilatie hadden de rolluiken zondagmiddag weer open moeten gaan, maar dat lukte niet. Uiteindelijk heeft de brandweer die rolluiken open weten te slijpen. Toen was het zes uur en konden voertuigen de parkeergarage weer in en uit. Het gebouw kon wel te voet worden betreden of verlaten. De gemeente weet nog niet hoe het kwam dat de brandbeveiliging en het rolluiksysteem niet werkten zoals de bedoeling was. De storing kwam totaal onverwacht: in maart was het jaarlijkse onderhoud en zijn ook de brandbeveiliging en het rolluiksysteem getest. Toen zijn geen problemen geconstateerd. Alle gedupeerden krijgen de gemaakte kosten vergoed door de gemeente. Hiervoor kunnen ze hun parkeerkaarten en andere informatie sturen naar [email protected]. Eerder deze maandag had de gemeente al haar excuses aangeboden. Beelden uit de parkeergarage: