Voor het eerst naar de middelbare school: 'Echt alles vind ik spannend'

In het zuiden van Nederland is de zomervakantie voorbij en dat betekent dat alle leerlingen weer aan de bak moeten en soms zelfs op een heel nieuwe school. Gespannen koppies dus ook op het Carolus Borromeus College in Helmond. De 332 kersverse brugklassers meldden zich voor het eerst op hun nieuwe school.

En dat is best even wennen: van oudste op de basisschool naar jongste op de middelbare. Niet die vertrouwde omgeving van de basisschool, maar een grote school waar je zo kunt verdwalen. Niet zo gek dat de nieuwe scholieren onwennig naar binnen liepen.

Pim is vanaf vandaag een brugklasser. Hij heeft er best wel zin in, maar vindt het vooral spannend. “Het is niet echt uit te leggen wat ik precies spannend vind. Echt alles vind ik spannend.”