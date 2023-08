Vos op klaarlichte dag gespot op straat, Mitch werd eerst niet geloofd

Wolven, wilde zwijnen en vossen. Ze zijn voor de duvel niet bang. Geregeld worden deze dieren, die eigenlijk in de natuur thuishoren, op straat gesignaleerd. Meestal ’s avonds of ’s nachts, maar Mitch Gielen uit Eindhoven zag er maandagmiddag één. Gelukkig had hij de beelden nog, want zijn vrouw en kinderen geloofden hem eerst niet. Maar het is wel degelijk een vos die hij door de Jan van de Capellelaan zag lopen.

“Het was tegen half drie”, vertelt de 36-jarige Gielen, die in het Eindhovense stadsdeel Tongelre woont. “We waren vannacht teruggekomen van vakantie en ik was mijn auto aan het wassen, toen ik die vos zag. Het beestje zat aan een vuilniszak te knabbelen. Niet verwonderlijk, want het was volgens mij nog een jonkie. Het zag er bovendien dun, slecht verzorgd en verwaarloosd uit.” Gielen twijfelde geen moment en filmde het scharminkel toen het dier de weg overstak en zijn pad over de stoep vervolgde. Ook mensen van de Ergon, de sociale werkvoorziening, die er hun wagen hadden geparkeerd, zagen het vosje lopen. Uiteindelijk geloofden ook Mitch’ vrouw en kinderen zijn verhaal, toen ze het filmpje zagen.

"Ik krijg veel meldingen van vossen die de weg kwijt zijn."