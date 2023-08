Winnende wagen Brabantsedag binnen dag gesloopt: 'En toch genieten'

Een afgehakt hoofd, een ontwricht paard en de fiets met ET, uit de gelijknamige bioscoopfilm. Verder veel stangen, buizen en planken. Veel meer was maandagmiddag niet over van de wagen waarmee Vriendenkring De Rijten een dag eerder de Brabantsedag won. Drie maanden werk in één dag gesloopt en afgevoerd. Nagenieten en afbreken kan prima samengaan ook al is het nog maar zo kort na de overwinning, vindt Wijnand Driessen van de winnende wagenbouwers.

‘Eureka’ of ‘Ik heb ‘t!’ was dit jaar het thema van de 64e editie van het publieksevenement. Net als in 2022 trok De Rijten aan het langste eind. Wat is het geheim? Wijnand: “We hebben een hele goede groep met mensen die prima op elkaar zijn ingespeeld en die veel voor elkaar kunnen krijgen.”

Wijnand Driessen bij enkele van de onderdelen van 'zijn' prijswinnende wagen (foto: Imke van de Laar).

Hier is niets te veel mee gezegd, want met hun uitbeelding van de oerknal won De Rijten bijna alle prijzen die er maar te winnen vielen. “Voor ons was de oerknal het ultieme eurekamoment en dat hebben we, denk ik, mooi neergezet”, vertelt Wijnand, die er vanaf het begin op vertrouwde dat zijn team de bokaal en de eeuwige roem zou krijgen.

"Ik ben in de euforie om de overwinning mijn stem geraakt."

“Ik rekende op zeker een plaats bij de eerste vijf. Toen wij tot winnaar werden uitgeroepen, was het uiteraard een enorme euforie. Ik ben toen ook mijn stem zo goed als kwijtgeraakt. Dat je zo kunt worden beloond, dat is gewoon fantastisch, heel mooi.” Toch zijn er zondag wel zorgen geweest. “Wij waren de eerste in de rij en stonden met zijn allen – 110 man sterk – al een half uur te wachten voor de start toen er een hoosbui van een kwartier over ons heen kwam. We konden niet van de wagen af om te schuilen, vervelend om zo te moeten beginnen. Sommige leden zijn ook onderkoeld geraakt, bijvoorbeeld, omdat ze een levend standbeeld moesten zijn, daar krijg je het niet bepaald warm van. Na afloop hebben zij een deken gekregen van de EHBO en met de zon erbij, die gaandeweg de parade doorbrak, konden ze gelukkig op temperatuur komen.”

Wachten op privacy instellingen...

Ondanks alle inspanningen en het afzien tijdens de hoosbui, waren veel vrijwilligers maandagochtend al vroeg uit de veren om de kolossale wagen te slopen. “De meeste dingen zijn inmiddels in een container gegooid. Een paar attributen zijn nog over en dan heb je het wel gehad”, vertelt Wijnand terwijl hij om zich heen kijkt op de bouwplaats die tot sloopterrein is verworden.

De fiets met ET overleefde de sloop (foto: Omroep Brabant).

"Die bouwtent moest zo snel mogelijk worden afgebroken."