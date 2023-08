Honderden ooievaars overspoelen Hooge en Lage Mierde: 'Zo gaaf!'

Of er een geboortegolf in aantocht is in Hooge en Lage Mierde, is niet bekend. Maar het dorp wordt overspoeld door ooievaars. Je ziet ze daar ten zuiden van landgoed Wellenseind, op weilanden, masten, gebouwen en kranen. Het zouden er meer dan 180 zijn.

Eind maandagmiddag streken de ooievaars daar neer, volgens buurtbewoners ging het toen om zeker tweehonderd vogels. Dinsdagochtend zat een groot deel daar nog steeds.

"Waar ze verzamelen, hangt af van het weer en de windrichting."

"Dit is de tijd van het jaar waarop de ooievaars naar het zuiden trekken", knikt boswachter Frans Kapteijns. "Maar de route die ze nemen is elk jaar weer afwachten. Twee jaar geleden verzamelden ze zich bijvoorbeeld ten zuiden van Tilburg. Waar ze verzamelen, hangt af van het weer en de windrichting." Maar niet alle vogels gaan naar het zuiden, legt de boswachter uit. "Er zijn ook ooievaars die hier zijn geboren, in zogenoemde trekstations. Die blijven in het algemeen vaak hier." Wel is Frans een beetje verbaasd over het moment dat de ooievaars besloten naar het zuiden te trekken. "Na alle regen van de laatste dagen zijn er veel amfibieën. Die eten ze graag. Er is dus voedsel genoeg voor de ooievaars aanwezig", legt hij uit. En toch gaan ze op trektocht. "Maar insecten eten ze het allerliefst. En die zijn er echt heel weinig. Dus trekken ze tóch door naar het zuiden." Het gebrek aan insecten voor de ooievaars is een gevolg van de klimaatverandering, zegt Frans. "Dit komt door klimaatverandering en de slechte kwaliteit van de natuur in Nederland. Door al het stikstof en het gebruik van bestrijdingsmiddelen."

"Wij dachten: dit moeten we zien."

Jettie Melchers wilde de ooievaars met eigen ogen aanschouwen en pakte dinsdagochtend vroeg de fiets. Ze keek haar ogen uit. "Weet je hoeveel dit er zijn? Dit is zo mooi! Wij lazen dat de ooievaars hier neergestreken waren en dachten: daar moeten we naartoe! We zijn uit bed gestapt en hierheen gereden. Zo gaaf!" "Je ziet maar zelden dat zo'n hele groep ooievaars zich verzamelt om verder door te reizen", weet Jettie. Ze ziet de ooievaars heel rustig zijn. "Die zijn zich aan het opwarmen", weet Jettie. "Ze willen er dolgraag van tussen, maar dan moet de temperatuur een beetje hoger zijn."

Nettie bewondert de vele ooievaars op Wellenseind (foto: Noël van Hooft).