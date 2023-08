Olof uit B&B Vol Liefde staat open voor afspraakjes: 'Zeg nooit nooit'

Olof Ormeling (76) uit Vught staat open voor de liefde. Aan aandacht heeft hij geen gebrek na zijn deelname aan het kijkcijferkanon B&B Vol Liefde. "Ik heb leuke contacten", zegt hij dinsdag in het Omroep Brabant-programma Brabant Vandaag.

Olof wist de harten van menig kijker te veroveren in het RTL-programma B&B Vol Liefde. Hij reisde voor de datingshow af naar Portugal om het hart van de uiterst chique Marian te veroveren. De nuchtere goedzak werd al snel publiekslieveling.

De gepensioneerd scheepswerktuigkundige bood Marian in de serie volop hulp, niks leek te gek. Hij ging zelfs enthousiast in de machinekamer slapen, omdat er niet genoeg plek was in de bed and breakfast. Hij kwam er toch achter dat er niet meer dan vriendschap in zat met Marian. Op de valreep besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Hij koos ervoor om te vertrekken, tot groot gemis van zijn fans.

"Met Marian ben ik nog altijd heel goede vrienden", glundert hij. "Dat waren we in Portugal al. Ze wilde graag dat ik nog bleef", vult hij aan. "Ze heeft een huis in Den Bosch en ik kom er wel eens. Het is geen liefde."