Elvira moest even slikken toen haar zoons op voetbal wilden

Toen de drie zoons van Elvira (41) uit Loon op Zand zeiden dat ze op voetbal wilden, moest ze even slikken. Want met haar krappe beurs is drie keer 170 euro contributie plus materiaalkosten niet te doen: “Het voelde als een soort van falen, want je kunt ze niet geven wat ze nodig hebben.” Maar met hulp van een sportfonds lukte het toch.

Elvira’s man herstelt van een burn-out en heeft een WW-uitkering. Ze verdienen 14 euro per maand te veel om in aanmerking te komen voor de voedselbank en andere regelingen: “Als we die 14 euro niet hadden, zouden we voor 3000 euro per jaar aan extra regelingen kunnen krijgen.”

“We willen mensen helpen die het nodig hebben”, reageert Ilonka de Ridder van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. “Eén op de elf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Het worden er steeds meer, want we krijgen steeds meer aanmeldingen. Wij vinden dat ieder kind ondanks alles moet kunnen meedoen.”

Elvira deed of haar neus bloedde en schreef het fonds aan: “Ze hebben de situatie in de groep gegooid. Ze vonden dat we een heel mooi gezin waren om het toch mogelijk te maken.”

Met hun samengestelde gezin hebben ze drie zoons van 15, 13 en 10 jaar oud. Alle drie wilden ze op voetbal: “Dat was gewoon te veel, dat ging gewoon niet.” Ook voor de regeling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur kwam Elvira’s gezin eigenlijk niet in aanmerking. “Maar ik ben zo’n type dat dan toch gaat kijken hoe ik het voor elkaar kan krijgen.”

Elvira: “We hadden van tevoren tegen de kinderen gezegd: we zijn ermee bezig, we proberen te kijken of we het kunnen betalen." Toen het bericht kwam dat het mocht, was dat een enorme opluchting: “Je hebt heel vaak het gevoel dat je je kinderen tekort doet. En nu kan ik ze iets geven dat ze echt heel graag willen. Ze sprongen een gat in de lucht.”

Voetbal is voor Elvira’s kinderen meer dan meedoen met een spelletje: “Ze zitten op speciaal onderwijs, hebben kenmerken van autisme. Sociaal contact maken is voor hen moeilijker. Maar in het G-team van OVC’26 in Tilburg zijn ze niet bijzonder, daar heeft iedereen iets. Dat ze ergens bij horen, is voor hen extra belangrijk.”

Het Jeugdfonds is een actie gestart: ‘Kies je club’. Ouders met een krappe beurs kunnen via een website hun kind aanmelden voor een sportvereniging, muziek of toneel. Ilonka de Ridder: “Meedoen is zo belangrijk. Het geeft een kind meer zelfvertrouwen, het zit daardoor beter in zijn vel.”