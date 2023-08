Olcay Gulsen niet langer samen met Ruud de Wild: 'Geen gedoe of ruzie'

Olcay Gulsen en radio-dj Ruud de Wild hebben hun relatie verbroken. Dat maakte de 43-jarige Waalwijkse woensdagochtend bekend via Instagram. "We hebben besloten elkaar los te laten in de liefde."

De presentatrice maakte in 2019 haar relatie met De Wild bekend. Dat prille liefdesgeluk werd al snel onderbroken, toen Gulsens ex plots overleed. Toch vonden de twee elkaar later weer. De afgelopen jaren leek het stel onafscheidelijk. Dit voorjaar kregen ze zelfs hun eigen soap op NPO 1. Die werd met veel kritiek ontvangen. Al voor de laatste aflevering lieten de twee weten dat een tweede seizoen uitgesloten was. Nu blijkt dus ook dat de relatie geen vervolg krijgt. "De afgelopen maanden zijn wij niet meer een stel, zoals je ons misschien kent", schrijft Gulsen op haar Instagram-kanaal. "We houden nog steeds van elkaar. Er is niet iemand anders, geen gedoe en geen ruzie."

