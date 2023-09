Ouder en chronisch ziek: zij gaan solliciteren in een krappe arbeidsmarkt

Solliciteren in de baas zijn tijd. Dat is wat drie collega's van Omroep Brabant de komende weken gaan doen. Alle drie hebben ze een 'rafelrandje' waardoor ze niet automatisch bovenaan de stapel sollicitanten belanden. In de vierdelige wekelijkse podcast 'Tel ik nog mee' kun je hun sollicitatie-avontuur volgen.

Bureauredacteur Hans Janssen is 64, verslaggever René van Hoof is 61 jaar en redacteur Femke de Jong heeft al 23 jaar MS. Deze drie Omroep Brabant collega's willen weten of ze nog meetellen op de arbeidsmarkt. Jarenlang stonden 50-plussers en mensen met een beperking langs de zijlijn. Is dat in deze krappe arbeidsmarkt nog steeds zo, vragen zij zich af.

"Ouderen en mensen met een beperking blijft een lastige groep op de arbeidsmarkt."

De leukste manier om hier antwoord op te krijgen is zelf solliciteren en kijken wat er gebeurt. Dit gaan de drie dan ook doen en hun ervaringen worden verwerkt in de podcast 'Tel ik nog mee'. Tijdens het solliciteren krijgen ze tips van van deskundigen, want de laatste keer dat ze solliciteerden is decennia geleden. Wat staat er ook alweer in je CV? In de eerste aflevering helpt UWV-medewerker Remco Borrani de sollicitanten op weg. Remco werkt tien jaar voor het UWV en is gespecialiseerd in werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Volgens hem komen ouderen en mensen met een beperking steeds gemakkelijker aan een baan, maar het blijft een lastige groep."

"Jullie zitten in een luxepositie, jullie kunnen 'nee' zeggen en kritisch zijn."

Remco benadrukt in deze aflevering dat de drie niet de doorsnee sollicitanten zijn. "Jullie zitten in een luxe positie. Jullie hebben al een baan en hoeven niet weg. Jullie kunnen ook 'nee' zeggen. Als je geen werk hebt, is het een stuk lastiger. Je kunt veel minder kritisch zijn. De stress en druk die werklozen voelen om werk te vinden is enorm." Solliciteren begint bij het vinden van een vacature. Hans ziet deze podcast als een gelegenheid om het roer eens helemaal om te gooien. "Ik ga solliciteren op conducteur bij de NS." René zoekt het meer in de vertrouwde hoek en ziet zichzelf wel als voorlichter. Femke probeert munt te slaan uit haar MS-ervaring en reageert op de vacature 'medisch redacteur bij MS.nl'.

"Werklozen solliciteren vaak op banen waarin ze gewerkt hebben en dat is niet altijd slim."

UWV-man Remco werd blij van Hans keuze voor conducteur. "Je ziet vaak dat werklozen gaan zoeken in de hoek waarin ze altijd gewerkt hebben. Maar daarin zijn niet altijd banen beschikbaar. Als je graag werk wilt, moet je ook flexibel zijn in je voorkeur. Als je zoekt op 'kansrijke beroepen' kom je uit op een lijst banen waar veel vraag naar is." Ondertussen raken de chefs binnen Omroep Brabant een beetje nerveus. Drie vaste krachten met een dijk aan ervaring missen in deze krappe arbeidsmarkt zou toch een verlies zijn, naast dat het sympathieke collega's zijn natuurlijk. Klik hieronder op de link om de eerste aflevering van 'Tel ik nog mee? te beluisteren. Druk gelijk op volg om geen aflevering te missen.