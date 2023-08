Spanning stijgt voor PSV-Rangers FC, maar de supporters vermaken zich prima

Het uitgaanscentrum van Eindhoven kleurt woensdagmiddag al vroeg rood en blauw, de kleuren van PSV en Rangers FC. Beide supportersgroepen maken zich op voor de alles of niets wedstrijd om aan de Champions League te kunnen deelnemen. "De sfeer zit er al goed in", laat Omroep Brabant-verslaggever Tom Berkers weten.

Op het Stratumseind is het rond halfvijf al gezellig druk. De supportersgroepen verzamelen zich en hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om een rood shirt aan te trekken. "We spelen die zuinige Schotten van het veld af", zegt opa Jo. "Wij staan achter onze club en ik gun ons de Champions League. Daar zijn we na al die jaren weer wel weer aan toe."

PSV-supporters hebben heel veel over om hun club te zien spelen. Marc van der Kooij en zijn vrienden komen uit Den Helder. "Na dik twee uur in de auto hebben wel zin in een biertje. Overigens hebben we een veel beter team dan de Rangers FC: het wordt 4-0!"

Op zoek naar de Schotse supporters hoef je alleen maar op het geluid af te gaan. Op de Markt zorgen de fans van Rangers FC al vanaf het middaguur voor veel muzikaal kabaal. De ene na de andere Schotse traditional schalt over de Markt. "We hebben het wel naar onze zin in Eindhoven. Vorig jaar is het ons ook gelukt. Waarom zou het dit jaar niet lukken?"

"We volgen de Rangers FC overal in Europa. We hebben PSV vorig jaar verslagen en gaan dat dit keer hopelijk weer doen. Fingers crossed", zegt Linda Smith. Verder komt ze niet, want het legioen Schotten zet opnieuw een van de clubliederen in.