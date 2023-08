PSV strijdt tegen Rangers om prestige, maar nog meer om de knaken

Lukt het PSV woensdagavond om Rangers opzij te zetten en zo de Champions League te bereiken, dan is dat niet alleen op sportief gebied een flinke opsteker. Financieel gezien is het misschien nog wel een grotere slag. Het verschil tussen wel en niet winnen van de Schotten? Zo'n 20 miljoen euro.

Dat heeft alles te maken met de premie die clubs ontvangen voor deelname aan het meest prestigieuze Europese toernooi.

Dit levert de plaatsing voor de Champions League PSV op:

Startpremie: 15,64 miljoen

Clubcoëfficiënt: 12,5 miljoen

De clubcoëfficiënt is een soort bonus die deelnemende teams krijgen, die wordt bepaald aan de hand van hun prestaties in de afgelopen seizoenen. Al met al betekent een overwinning in eigen huis woensdagavond dus een niet misselijk bedrag van een kleine 30 miljoen euro.

En daar blijft het in dat geval waarschijnlijk niet bij. Ook in de zes groepswedstrijden van de Champions League liggen de nodige bonussen voor het grijpen. Per wedstrijd in de groepsfase kan de kassa telkens opnieuw rinkelen:

Winst: 2,8 miljoen

Gelijkspel: 930.000 euro

Europa League

Mocht PSV het in eigen huis níet redden, dan komt het de komende maanden uit in de groepsfase van de Europa League. Niet alleen loopt de club daarmee voor het vijfde seizoen op rij het 'miljoenenbal' mis, ook worden er in dat toernooi een stuk minder knaken uitgedeeld.

Startpremie: 3,63 miljoen

Clubcoëfficiënt: 3,3 miljoen

Als verliezer van de play-offs voor de Champions League, zou PSV dan nog wel een bonus van 5 miljoen euro opstrijken. In totaal komt dat neer op zo'n 12 miljoen euro.

En ook de premies die kunnen worden verdiend per wedstrijd, liggen een stuk lager:

Winst: 630.000 euro

Gelijkspel: 210.000 euro

Zege nodig

Na het gelijkspel (2-2) in Glasgow vorige week, heeft PSV woensdagavond in het Philips Stadion een zege nodig om een plekje in de Champions League te bemachtigen. Al met al komt het verschil tussen winnen en verliezen neer op een slordige 20 miljoen euro. Niet vaak zal een rake kopbal van Luuk de Jong zoveel waard zijn geweest.

