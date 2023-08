Peter Bosz weet zeker dat PSV dit keer wel de Champions League haalt

Peter Bosz houdt gemengde gevoelens over aan de wedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. De trainer van PSV zag zijn elftal prima voetballen, maar niet het gewenste resultaat behalen (2-2). Toch is er veel vertrouwen in het bereiken van de Champions League. "Ik geloof er echt in."

Twee keer kwam PSV op achterstand, maar het wist ook twee keer terug te komen. “Dat toont karakter”, zei Bosz na de wedstrijd. “Maar ik ben teleurgesteld over het resultaat”, vulde hij meteen aan. Dat was het verhaal van de wedstrijd. PSV speelde goed en leek alles onder controle te hebben, maar het liep toch telkens achter de feiten aan. “De goals die we tegen krijgen vallen uit de lucht. We komen eerst achter door een enorme fout achterin. De tweede goal is een scherpe counter uit het niets”, concludeerde de trainer.

"We zijn gekomen om te winnen, maar je speelt ook in hun stadion met een fantastische sfeer."

En dus was 2-2 het resultaat. “We zijn gekomen om te winnen, maar je speelt ook in hun stadion met een fantastische sfeer. Daarom zijn er gemengde gevoelens bij mij. We hebben dominant gevoetbald en karakter getoond. Maar we hadden op een mooier resultaat gehoopt.” Logischerwijs gaan de gedachtes terug naar vorig jaar. Ook toen was Rangers FC de tegenstander in de play-offs en ook toen werd het 2-2 in Schotland. Het ging met een 0-1 nederlaag in Eindhoven fout. Dat gaat nu niet gebeuren, zei Bosz vol zelfvertrouwen.

"We zijn al aan het rondkijken voor een centrale verdediger."