Tijdens 'awaydays' van PSV ontstaan vriendschappen voor het leven

Zo'n 500 PSV-fans vermaken zich dinsdagmiddag uitstekend in Glasgow in Schotland. PSV speelt daar dinsdagavond om negen uur in de play-offs voor de Champions League tegen Rangers FC. Onder de aanwezige supporters zijn Frans Vos (67) uit Vught en Petra Leenders (63) uit Eindhoven. Ze zijn al vijftien jaar voetbalmaatjes. Hun echtgenotes geven niks om voetbal.

Maandagavond om halfzeven vertrokken ze met de bus naar Schotland. "Dinsdagmiddag om twaalf uur waren we hier. Het was een best zware reis, maar alles voor het clubje hé", zegt Frans. De twee zijn neergestreken in een kroeg waar meer fans zich hebben verzameld. "Maar eerst zijn we gaan winkelen. Magneetjes halen die op de koelkast kunnen."

De enige vrouw in de groep is Daily van Diepen (22) uit Eindhoven. Op de vraag wat ze nu de hele dag doen antwoordt ze resoluut: "We drinken echt de hele dag."

Een van hen is Frank Warmerdam (23) uit Tiel. "Tijdens uitwedstrijden leer je altijd nieuwe mensen kennen. Vorig jaar waren we er ook en nu weer. Alles voor de club." De 26-jarige Thijn Verleisdonk uit Uden vult aan: "Thuisblijven is geen optie!"

PSV speelde vorig seizoen in de play-offs voor de Champions League ook tegen Rangers. In de bus naar Schotland leerden vijf supporters elkaar toen kennen. Ze raakten bevriend en zijn nu als groepje opnieuw in Glasgow aanwezig.

De 29-jarige Chris van Rooij uit Eersel is samen met zijn maat Sander de Graaff (28) uit Steensel ook PSV achterna gereisd. In de kroeg hebben ze twee andere supporters leren kennen: Milan Teeken (31) uit Breda en Thomas van de Wint (26) uit Almere.

Chris: "We drinken de hele middag bier terwijl we kaarten. Dinsdag staat helemaal in het teken van PSV. Woensdag gaan we de stad verkennen en op donderdag vliegen we terug." Voor Sander is het de eerste keer dat hij met een uitwedstrijd van PSV mee is.

Milan is dus samen met Thomas op pad. Milan: "We hebben geboekt bij de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz, op de gok. Dus we zitten voor drie tientjes hier." Thomas biecht op dat hij in beschonken toestand een hotel voor één persoon boekte in Glasgow. "Dus we hebben later moeten bijboeken", zegt hij met een lach.