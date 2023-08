PSV wacht spannende return na gelijkspel tegen Rangers FC

PSV heeft net als een jaar geleden met 2-2 gelijkgespeeld bij Rangers FC. In Glasgow hadden de Eindhovenaren het betere van het spel, maar uiteindelijk mochten ze niet klagen over de remise. Volgende week woensdag wordt in Eindhoven beslist wie er naar de groepsfase van de Champions League gaat.

Geen vuiltje aan de lucht was er voor PSV. Het domineerde de wedstrijd en had het duel onder controle, nou ja 44 minuten lang. Want vlak voor rust ging het fout. Wéér een individuele fout leidde een goal in van Rangers. Een individuele fout zoals dat vorig jaar ook al twee keer gebeurde in het tweeluik in de play-offs van de Champions League.

Dit keer was het Ibrahim Sangaré die voor zijn eigen zestien de mist inging. Hij verloor de bal en Rangers FC speelde het snel uit. Abdullah Sima schoot uiteindelijk schitterend raak. Dat betekende 0-1, maar wel volledig tegen de verhouding in.

Sangaré herstelt fout

Gelukkig waren er voor PSV nog 45 minuten over om de fouten goed te maken. Het was uitgerekend Sangaré die voor de gelijkmaker zorgde. Hij rondde een fraaie aanval af. Bakayoko gaf de bal voor en Saibari legde de verdediging in de luren met een handig overstapje. De Ivoriaan kreeg alle tijd om beheerst af te werken.

Ondanks het overwicht was het een kwartier voor tijd aan de andere kant weer raak voor Rangers. Bij een snelle counter was Robbi Matondo het eindstation. Hij kon rustig de 2-1 achter Walter Benitez schieten.

Snelle gelijkmaker

Lang konden de Schotten niet genieten van die voorsprong want een kleine vijf minuten later lag de gelijkmaker alweer in het net. Luuk de Jong kopte raak uit een corner en zette dezelfde stand als een jaar geleden op het scorebord.

PSV ging op jacht naar de overwinning en was ontzettend dreigend. Maar gescoord werd er niet meer waardoor alles nog mogelijk is. Vorig jaar ging het ondanks een 2-2 gelijkspel in Glasgow nog fout in het Philips Stadion. PSV verloor in eigen huis met 1-0. In Eindhoven zullen komende week de nodige kaarsjes worden aangestoken om dat scenario niet nog een keer mee te maken.