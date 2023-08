Meer islamitische basisscholen: 'Ouders zoeken veiligheid voor hun kind'

Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kind naar een islamitische basisschool te sturen. Doordat die te weinig plek hebben, zijn er vaker wachtlijsten. “De Wildersen en Baudetten van Nederland zijn vaak heel negatief over moslims. Je merkt dat ouders daardoor veiligheid opzoeken”, meent Mohamed Talbi van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs.

In zowel Tilburg als Breda was dit jaar voor 50 kinderen geen plaats. In Tilburg West komt er daarom een tweede basisschool op islamitische grondslag. En ook in Oosterhout komt een school. Het succes van islamitisch onderwijs heeft volgens Mohamed Talbi te maken met het maatschappelijke klimaat in ons land. Talbi is van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, met vier scholen in Midden- en West-Brabant.

“Wilders krijgt het tegenovergestelde van wat hij wil.”

Talbi denkt dat veel islamitische ouders hun kind naar een school willen sturen waar het volgens hen veilig is: “Waar ze welkom zijn. Daarmee krijgt Wilders eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat hij zou willen.” Volgens Talbi is de kwaliteit van het islamitische onderwijs flink vooruitgegaan: ”Ik heb heel goede contacten met alle scholen in de regio. Ik vind dat ze het ook echt goed doen. Maar op ranglijsten die jaarlijks gemaakt worden, zie je dat islamitische en reformatorische scholen over het algemeen goed scoren.” Vroeger had het islamitische onderwijs een imagoprobleem: “Maar nu zien ouders dat de scholen het relatief goed doen. Als je dat combineert met het islamitische godsdienstonderwijs dat wij ook geven, dan weet je waarom de islamitische scholen zo aan het groeien zijn.” Toch is het niet altijd gemakkelijk om een nieuwe school te starten. In Oosterhout moet het schoolbestuur naar de rechter om een goede plek voor hun school af te dwingen. De meeste islamitische kinderen wonen in de wijk Oosterheide, maar de gemeente heeft een pand beschikbaar gesteld in Dommelbergen, zo’n vijf kilometer verderop. Het islamitische schoolbestuur is nu naar de rechter gestapt om een plek te krijgen die dichterbij ligt.

“Je moet niet krampachtig doen over islamitisch onderwijs.”