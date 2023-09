Baby's al na geboorte aangemeld voor voetbalclub door lange wachtlijsten

Meer dan duizend mensen, vooral kinderen, staan in Eindhoven op de wachtlijst om bij een voetbalclub te spelen. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. "Sommige mensen staan wel anderhalf tot twee jaar op de wachtlijst“, zegt Jan van den Broek, voorzitter van RPC. Bij deze vereniging worden kinderen zelfs al kort na de geboorte op de wachtlijst gezet. Volgens de KNVB speelt het probleem in meer grote steden, maar is de situatie in Eindhoven erg nijpend.

Dit is de situatie bij verschillende clubs: Voetbalvereniging Brabantia: 200 mensen op de wachtlijst.

Sportvereniging Unitas’59: 200 mensen op de wachtlijst.

Voetbalvereniging Acht: 200 mensen op de wachtlijst.

Voetbalvereniging DBS: 135 mensen op de wachtlijst.

Voetbalvereniging RPC: 200 mensen op de wachtlijst.

Voetbalvereniging Nieuw Woensel: 100 mensen op de lijst. “Alles zit helemaal vol”, zegt bestuurslid Christian Hermans van voetbalvereniging Acht, die inmiddels een ledenstop heeft ingesteld. “Een groot aantal van de kinderen op de wachtlijst komt nooit meer aan de beurt bij ons.” De wachtlijsten worden steeds langer omdat clubs te weinig velden hebben om nog meer spelers te laten voetballen. Ook zijn er clubs met te weinig vrijwilligers. Zonder ouders die helpen bij het trainen en coachen, kan een nieuw team niet beginnen.

"We betalen toch contributie, dus los het maar op."

Bij RPC hebben ze hier een oplossing voor gevonden. “Als je niet aanvinkt dat je vrijwilligerswerk wilt doen, kom je niet eens op de wachtlijst. Mensen zijn bereid om incidenteel eens te ondersteunen. Structurele vrijwilligers is een heel groot probleem. Soms krijg je het verwijt: ‘We betalen toch contributie, dus los het maar op.’” Bij voetbalvereniging DBS in de uitbreidingswijk Meerhoven is er ook een lange wachtlijst. Daar zien ze de club met name volstromen met kinderen van expats. Leon Klaassen, bestuurslid jeugdzaken: “43 procent van onze leden tussen de 4 en 8 jaar is in het buitenland geboren en heeft een buitenlands paspoort." Daarbij komen nog de kinderen van expats die hier geboren zijn en een Nederlands paspoort hebben.

"Wij zitten aan de maximale capaciteit.”

De club heeft een deel van de wachtlijst weg kunnen werken, maar heeft nog altijd 135 nieuwe leden in de wachtkamer zitten. Voor de meesten is dit seizoen geen plek meer. De club zoekt naar oplossingen. “We beginnen op zaterdag voortaan om half negen met onze wedstrijden. De laatste wedstrijd begint pas om half zes. We willen graag extra kleedlokalen en meer verlichting bij onze velden plaatsen, maar daarover zijn we nog in gesprek met de gemeente. Ook zoeken we nog een geldschieter.” Bij sportvereniging Unitas’59 staan ook ongeveer tweehonderd spelertjes te trappelen om aan de slag te gaan. “Maar wij zitten aan de maximale capaciteit”, vertelt bestuurslid Mark Kortleever. Volgens hem kan de vereniging wel groeien, maar is daarbij wel hulp nodig van de gemeente. We wachten al een tijdje op een tweede kunstgrasveld."

"In andere grote steden zien we al ontwikkelingen van bijvoorbeeld zondagcompetities."