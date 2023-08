Wil (80) weet niet hoe ze haar DigiD moet aanmaken en ze is niet de enige

Al een tijd probeert de 80-jarige Wil Oude Vrielink uit Oss haar DigiD aan de praat te krijgen, maar ze komt er telkens niet uit. Steeds meer moet je dingen bij de overheid digitaal regelen. Maar vooral oudere mensen hebben daar moeite mee. Wil ging voor hulp naar haar Informatiepunt Digitale Overheid in haar bibliotheek.

“We zijn gestrand bij stap 6”, zegt Paul. Stap voor stap helpt Betine de twee met wat er allemaal moet gebeuren om een DigiD te activeren. “Nog even de code invoeren en om te bevestigen nog een keer herhalen. Dat hoeft echt maar één keer”, zegt Bettine. “Het is allemaal om het moeilijker te maken”, verzucht Paul.

Hoewel Wil vorige week al bij het informatiepunt is geweest, komt ze er nog steeds niet uit. Paul, een vriend van haar, is mee om haar te helpen. Ze leggen het stappenplan op tafel om een DigiD te activeren. DigiD is enen manier om te bewijzen op internet het echt bent. Het is niet verplicht om te hebben, maar je hebt het wel nodig om online dingen met de overheid regelen.

Paul denkt daar anders over. Hij vind dat het vaak te ingewikkeld wordt gemaakt. “Ik vind dat we mensen zoals Wil veel te veel opzadelen met dingen die ze nauwelijks begrijpen. Dat geeft problemen”, zegt hij. “Ik ben al jaren bezig haar mee te krijgen in de moderne ontwikkelingen. Het wordt steeds lastiger.”

Dan volgen nog koppelcodes en het scannen van QR-codes op de laptop met de telefoon. Na wat hulp van Betine is het uiteindelijk gelukt om in te loggen bij DigiD. “Nou, ik weet het allemaal niet”, zegt Wil. “Ik denk dat ik het niet interessant genoeg vind.”

Juist voor deze groep mensen zijn de Informatiepunten Digitale Overheid in de Nederlandse bibliotheken bedoeld. Betine van den Wijngaard bemant die in de bieb in Oss. Gemiddeld komen er zo’n vijf mensen per dag met vragen. “Ik zit hier voor de mensen die er niet helemaal goed uitkomen. De meeste zijn boven de 65. Maar het kan ook een bankdirecteur zijn die altijd een secretaresse had.”

Veruit de meeste vragen gaan over DigiD of de belastingaangifte. “Soms heb ik dan een uur nodig, soms kan het in vijf minuten”, zegt Betine. “Het lukt me altijd om het op te lossen. Ik bijt me erin vast totdat het geregeld is.”

Toch kan je je ook afvragen waarom we het zo ingewikkeld maken dat dit soort loketten nodig zijn. “Er is een heel grote groep die het fijn vindt dat er zoveel digitaal kan”, zegt Betine. “Maar aan de andere kant verdwijnen er steeds meer loketten waar je naar toe kan. Er is een groep mensen die dat nodig heeft. Daarom zijn dit soort plekken nodig.”

Intussen is de DigiD van Wil helemaal ingesteld. Met hulp van Paul kan Wil nu haar DigiD gebruiken.

Wil jij jouw verhaal kwijt over moeite hebben met digitale ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar [email protected].