Christo heeft een zolder vol LEGO, maar zijn vrouw heeft er niks mee

LEGO wordt steeds populairder. In de eerste helft van dit jaar zijn er drie procent meer bouwpakketten verkocht dan het halve jaar ervoor. Dat komt doordat steeds meer volwassenen met de blokjes zijn gaan bouwen. Legofan Christo (64) uit Best heeft een zolder vol LEGO-bouwwerken en snapt de populariteit wel: “Ik word er rustig van. Het is een speelgoedhobby.”

En dankzij de slechte zomer stijgt de omzet ook in de tweede helft van dit jaar verder door, ziet Simone van Nuland van de LEGO-winkel in Den Bosch. “Het wordt steeds populairder bij volwassenen omdat LEGO speciale lijnen uitbrengt, zoals de Eiffeltoren in Parijs en de Taj Mahal in India.”

“Als ik met LEGO bezig ben, dan ben ik er gewoon even niet.”

Op de zolder van Christo kun je bijna geen stap zetten. Tientallen bouwwerken staan er te schitteren. “Niet alles past hier op zolder. De Titanic staat beneden in de woonkamer, maar daar mag ik niks meer bij zetten van mijn vrouw.” De vrouw van Christo heeft namelijk helemaal niks met de blokjes. Toch mag Christo naar hartenlust bouwen en verzamelen. “We hebben een afspraak samen: elke maand krijgen we allebei 150 euro. Wat we met dat geld doen mogen we zelf weten, de andere mag zich er niet mee bemoeien. Bij mij gaat het telkens naar LEGO.” Het begon ooit met modeltreinen, maar die moesten plaatsmaken voor de gekleurde blokjes. “Ja, het is speelgoed. Ik zie het dan ook als een speelgoedhobby. Ik kom tot rust als ik met LEGO bezig ben, dan ben ik er gewoon even niet. En ik kan mijn creativiteit kwijt”, vertelt Christo terwijl hij op zijn zolder de bouwwerken laat zien. “Als ik even wil mijmeren ga ik naar de zolder: kijken, schoonmaken en dingen veranderen.”

“Het is niet duur, het is duurzaam.”

In de LEGO-winkel van Simone komt een vrouw een set kopen. “Die is voor mezelf, niet voor mijn dochtertje”, lacht ze. “De schaamte is weg”, merkt Simone op. “Wij zitten hier nu twintig jaar. In het begin kwamen mensen met de smoes dat ze het voor hun neefje kwamen halen, nu durven ze te zeggen dat het voor zichzelf is.” Christo heeft ook kritiek: “Het is veel te duur. Het kan veel goedkoper, maar ja dat is een marketingstrategie van LEGO.” Zo kost een set voor volwassenen al snel tussen de tweehonderd en vijfhonderd euro. Omdat het aan de dure kant is koopt Christo af en toe ‘nep-LEGO’. “Er zijn merken waarvan de kwaliteit en de kleuren precies hetzelfde zijn.” Simone is het niet met Christo eens. “Het is niet duur, het is duurzaam”, verdedigt ze. “Dertig jaar later spelen kinderen nog altijd met dezelfde LEGO-steentjes. Die gaan gewoon van vader op zoon.”

“Het is vol, maar ik stop niet."

Hoeveel LEGO-sets kunnen er bij Christo nog bij? “Min twee”, zegt hij met een glimlach. “Het is vol, maar ik stop niet. Soms verkoop ik een set. Het is namelijk ook een investering. Ik verkoop sets voor het dubbele of soms meer.” In de winkel in Den Bosch staat een ‘mega-investering’. “Hier staat een blauw huisje. Die kostte zo’n vijftien jaar geleden honderd euro, nu kun je die voor 3500 euro verkopen.”

Simone van Nuland van 2T-Yoys in Den Bosch (foto: Noël van Hooft)