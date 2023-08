Vervoer speciaal onderwijs is een puinhoop, taxi's komen veel te laat

De eerste schoolweek heeft in Breda bij een aantal scholen in het speciaal onderwijs gezorgd voor huilende kinderen en boze ouders. Vanaf maandag werden niet alle leerlingen op tijd opgehaald of weer tijdig thuisgebracht en dat leidt tot problemen. "Mijn kind stond helemaal alleen op het schoolplein", zegt de nog altijd verontwaardigde moeder Wendy.

Het gaat om drie scholen in het speciaal onderwijs waar het bij een nog onbekend aantal kinderen uit Breda en omstreken mis is gegaan in de eerste week van het nieuwe schooljaar. Het gaat om leerlingen van Het Kasteel, het Breda College en Ons SBO. Eén van hen is Liva uit Breda, die op laatstgenoemde school zit. Haar moeder Wendy vertelt wat haar zevenjarige dochter deze week overkwam: "Liva stond maandagmorgen om half acht klaar met haar jas aan en haar schooltas om op de schooltaxi te wachten. Maar die kwam pas om kwart over acht en dat is veel te laat. Het was ook nog eens iemand die ze niet kende. Dat is raar, want er is van tevoren altijd een kennismaking."

"Mijn dochter werd na schooltijd gewoon niet opgehaald en dat maakt me bang."

"Tot mijn schrik kwam er daarna nog een taxi met een mevrouw die ook mijn kind kwam ophalen. Ik was heel bang en dacht, misschien wat overdreven, meteen aan een ontvoering. Die mevrouw was gelukkig heel aardig en zei dat het gewoon een puinhoop was. Dat het al de derde keer was dat dit die ochtend gebeurde." Op de terugweg ging het helemaal fout: de dochter van Wendy was niet eens opgehaald en stond nog op school. Uiteindelijk is Wendy's partner Liva zelf maar gaan halen. Ook dinsdag ging het mis en werd Liva pas om kwart over tien opgehaald, terwijl de lessen om half negen beginnen. En woensdag kwam er helemaal niemand. "Ze stond huilend voor het raam te wachten", zegt moeder Wendy. "Dat verwijt ik de school niet, want het probleem zit bij vervoerder Connexxion en de gemeente Breda. Door de bezuinigingen is het al een hele klus om vervoer aan te vragen en is het hele systeem veranderd."

"Een gesprek met Connexxion werd afgekapt door de hoorn op de haak te gooien."

Hoewel de scholen inderdaad niet verantwoordelijk zijn voor het leerlingenvervoer wuifde directeur Simone Mante van Ons SBO uit Breda de problemen in het begin van de week nog wel makkelijk weg. "Het is een beetje een kinderziekte die hoort bij het opstarten van het nieuwe schooljaar", zo zei ze. Maar woensdagmiddag bleek de situatie toch ernstig genoeg om de ouders via een brief in te lichten. Zo valt onder meer te lezen: 'Helaas hebben we moeten constateren dat het vervoer van sommige leerlingen van huis naar school en van school naar huis niet goed is verlopen. (...) We vinden dat erg jammer en hebben contact gezocht met de gemeente Breda, die verantwoordelijk is voor het leerlingenvervoer. (...) De gemeente heeft alle aandacht voor het probleem en zoekt naar een oplossing.' Wendy nam zelf ook contact op met de gemeente en Connexxion. "Ik heb Breda drie keer gemaild, maar die reageren niet eens", vertelt ze nog altijd gepikeerd. "En bij Connexxion stond ik elke keer minimaal veertig minuten in de wacht en werd een gesprek zelfs afgekapt door de hoorn op de haak te gooien."

"Ik hou mijn kind voorlopig thuis, want ik ben bang dat ze niet meer naar huis kan."

Ook de chauffeurs op de busjes van Connexxion vertellen dat het allemaal niet zo lekker loopt deze week. "Ik heb een nieuwe bus en de boordcomputer werkt nog niet helemaal goed", zegt één van hen anoniem. "Er rijden tachtig busjes en het duurt even voordat alle chauffeur dat door hebben. En personeelstekort is er overal. Er zijn geen grote problemen, dus ze moeten niet met onzinverhalen aankomen." Wendy heeft er echter een hard hoofd in dat het snel goedkomt. "Ik hou mijn kind voorlopig thuis", zegt ze. "Naar school komen doet ze wel, daar ben ik zelf bij, maar komt ze ook weer thuis? Ik heb gewoon de middelen niet om haar zelf op te halen." De achternaam van moeder Wendy en dochter Liva zijn om privacyredenen weggelaten.