Belg die politiewagens met opzet aanrijdt krijgt cel en is rijbewijs kwijt

Een Belg van 29 moet twintig maanden de cel in, omdat hij in april dit jaar bij een achtervolging verschillende keren met zijn auto tegen politiewagens is aangereden. Ook mag hij drie jaar lang niet achter het stuur zitten. De achtervolging eindigde op de snelweg A58 bij Breda. Volgens de rechtbank in Utrecht heeft hij agenten 'willens en wetens' in gevaar gebracht.

Agenten waren bang dat ze de achtervolging van de wegpiraat uit Antwerpen niet zouden overleven. Ze probeerden hem in Abcoude, bij Amsterdam, aan te houden na een melding dat hij slingerend over de weg reed.

Klemgereden bij Breda

De politie reed bestuurder Mohammed M. uiteindelijk klem op de A58 bij Breda. Hij reed de berm in en probeerde nog weg te rennen. Op opnamen van de arrestatie was gevloek te horen. Volgens de agenten kwam de bestuurder verward over en zou hij hebben gebeten en gespuugd. Ook bleek hij onder invloed te zijn.

De arrestatie kwam na een drie kwartier durende achtervolging, waarbij snelheden tussen de 160 en 190 kilometer per uur werden bereikt. Onderweg ramde de Belg enkele politieauto's. Op dashcambeelden is te zien hoe een van die wagens werd geraakt en tegen de vangrail botste. Een agent hoor je "dit is leip!" en "wooow!" roepen.

De chauffeur heeft ook andere weggebruikers afgesneden en op de snelweg meermalen afgeremd tot 30 kilometer per uur, waardoor de agenten ook plots op de rem moesten.

'Walg van mezelf'

M. verontschuldigde zich hiervoor tijdens de zitting, twee weken geleden: "Op dat moment dacht ik niet na over de agenten. Ik bied mijn verontschuldiging aan, ik ben er zelf overstuur van." Wel ontkent hij dat hij de auto's heeft geramd. "Rammen is een grote term voor mij. Ik wilde juist een aanrijding voorkomen. Maar ik walg wel van mezelf."

De officier van justitie eiste dat de man zestien maanden de cel in zou gaan. Ook zou hij nog eens acht maanden cel moeten krijgen als hij opnieuw in de fout gaat. De straf van de rechtbank is pittiger. Niet alleen, omdat M. twintig maanden kreeg opgelegd, maar ook omdat het voorwaardelijk deel zwaarder uitvalt (tien maanden).

Net als het Openbaar Ministerie is de rechtbank van oordeel dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag op vier agenten: "U heeft zeer roekeloos gedragen en bizarre manoeuvres uitgehaald."

Mohammed M. reed zonder geldig rijbewijs en had een alcoholpromillage van 0,84 in zijn bloed. Ook zou hij al een paar dagen zijn antidepressiva niet hebben ingenomen voor zijn angststoornis. Volgens zijn advocaat heeft M. een stoornis waardoor hij het risico van zijn gedrag niet kon inschatten. Ook stelde hij dat M. veel dronk doordat zijn jongere broer is overleden door een verkeersongeluk.

