Man (46) misbruikt dochter en nichtje, politie zoekt meer slachtoffers

Een 46-jarige man uit Boekel zit vast voor het misbruiken van zijn dochter en zijn nichtje. Dat gebeurde tussen eind 2014 en april 2020. Dat bleek donderdag voor de rechtbank in Den Bosch tijdens een eerste inleidende zitting.

De 46-jarige Fred K. uit Boekel zit al enige tijd vast. Zijn zaak is nog volop in onderzoek. Behalve het seksueel misbruiken vanaf jonge leeftijd (onder 12) van zijn dochter en van zijn nichtje zou hij ook diverse andere meisjes hebben benaderd via internet.

Hoeveel dat er zijn en wat er met hen precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet nog volop onderzoek. Op dit moment worden door het hele land meisjes en hun ouders benaderd over wat zij hebben meegemaakt met Fred K. In de voorlopige aanklacht heeft het Openbaar Ministerie het over het ‘opzettelijk minderjarige verleiden tot plegen of dulden van ontucht’.

Kinderporno

Verder wordt Fred K. verweten dat hij kinderporno heeft gemaakt. Wie er op die beelden te zien zijn is ook nog niet duidelijk.

De verdachte en zijn advocaat waren niet op de eerste zitting verschenen. Wel waren de slachtoffers ruim vertegenwoordigd. Samen met hun advocaat woonden de twee slachtoffers en hun naasten deze eerste zitting bij.

Op 24 november kijkt de rechtbank opnieuw naar de stand van zaken. Dan moet er meer duidelijk zijn of Fred K. meer slachtoffers heeft gemaakt. En of deze ook aan de rechtszaak worden toegevoegd. Tot die zitting blijft K. in ieder geval in de cel.