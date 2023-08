Christel de Laat in eerste AI-restaurant: 'Alsof ik ons moeder bij me heb'

Het eerste restaurant van Nederland dat aangestuurd wordt door kunstmatige intelligentie (AI) opent volgende maand in Eindhoven. In dit restaurant geen menukaart, maar een AI-assistent die voor haar bedenkt wat ze gaat eten. Comédienne Christel de Laat probeerde het voor ons uit. “Ik snap helemaal niks van kunstmatige intelligentie. Als het maar goed smaakt." Ze werd aangenaam verrast.

Dan is er pas voor het eerst contact met personeel. Iemand geeft uitleg over de app die bij het restaurant hoort. Die app stelt een aantal vragen. Aan de hand van de antwoorden stelt de app voor wat Christel vanavond gaat eten. ”Een verrassingsmenu. Het is heel erg prikkelend.”

"De tafel die we voor jullie gereserveerd hebben, licht ieder moment op", klinkt het uit een speaker. En jawel: één tafel wordt uitgelicht en daar mag ze gaan zitten. “Het doet iets met je. Het is anders dan anders”, reageert ze.

“Ik wil graag een voorgerecht van vlees. Geen wild, geen orgaan. En ik ben allergisch voor kaviaar”, spreekt Christel in. Niet veel later komt de app met een voorstel: steak tartaar. “Lekker. Doe maar. En ook wat te drinken zonder alcohol”, geeft ze als opdracht mee.

Volgens bedenker Vromans komen er in de toekomst nog betere voorstellen. “Bij elk antwoord, leert kunstmatige intelligentie steeds beter hoe ze een goed voorstel kan doen. Over een half jaar, als het model steeds beter getraind is en onze gasten beter leert kennen, kan het zijn dat je iets anders voorgesteld krijgt dan nu. Terwijl je misschien dezelfde antwoorden geeft.”

Dit kan wel eens een oplossing voor het personeelstekort zijn. “De kennis die normaal gesproken in een doorgewinterde gastheer zit, zit nu in de technologie. Een student die hier wil komen werken, heeft dan niet meer alles over wijn te leren. Wij zoeken juist heel sociale karakters die de mensen gaan helpen met AI.”

Christel is tevreden. “Het is een dikke acht omdat het zo verrassend is. En het is toch persoonlijk omdat er iemand naar je tafel komt. Je moet wel een klein beetje met zo'n app kunnen werken. Je wordt wel geholpen, maar het is voor ouderen misschien best ingewikkeld. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn.”