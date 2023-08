Directeur Marcel Brands ziet na loting kansen voor PSV op overwinteren

Marcel Brands is niet ontevreden met de loting van PSV voor de groepsfase van de Champions League. De algemeen directeur van de Eindhovense ploeg ziet kansen voor PSV om bij de eerste twee in de poule te eindigen. De Eindhovenaren nemen het op tegen Sevilla, Arsenal en Lens.

"Het had zwaarder gekund", zei Brands op het veld van het Philips-stadion. "We hadden ook in de poule van Paris Saint-Germain kunnen zitten, met eigenlijk alleen maar 'A-ploegen'. Ik zie wel kansen."

Uitwedstrijden verloren

Sevilla, met drie nederlagen dramatisch aan de Spaanse competitie begonnen, wist vorig jaar de Europa League te winnen. De Spanjaarden zaten bij de loting in pot 1, tussen de sterkste ploegen van Europa. "We kennen twee tegenstanders heel goed en hebben van beide clubs een keer gewonnen en een keer verloren."

Afgelopen seizoen won PSV thuis van zowel Sevilla als Arsenal, maar de uitwedstrijden gingen verloren.

Uniek seizoen

Lens is een relatief onbekende tegenstander voor PSV. "Het is een nieuwe ploeg in de Champions League. Ze hebben vorig seizoen een uniek seizoen gehad en zijn hoog geëindigd en wat verrassend in de Champions League terechtgekomen. Ze zijn boven gerenommeerde ploegen als Olympique Lyon en Marseille geëindigd. We zijn in dat opzicht aan elkaar gewaagd. Het is dichtbij, dus voor de fans goed bereikbaar."

Brands is duidelijk over de ambities van PSV. "We willen overwinteren in Europa en dat is met deze groep niet anders."