Meteen zeggen dat je ziek bent kan soms een voordeel zijn bij sollicitatie

De krappe arbeidsmarkt is voor steeds meer werkgevers een vloek en voor werkzoekenden die voorheen lastig aan een baan kwamen een zegen. De 50-plusser en de sollicitant met een beperking doen steeds vaker mee. In de podcast 'Tel ik Nog Mee? Ervaren drie collega's van Omroep Brabant wat hun marktwaarde nog is in vacatureland, want zij gaan solliciteren.

Alle drie de sollicitanten hebben een klein arbeidstechnisch rafelrandje. Verslaggever René van Hoof is net als bureauredacteur Hans Janssen 60-plusser. Collega Femke de Jong viert binnenkort haar 25-jarig jubileum als MS-patiënt. Tot voor kort waren dit feiten waardoor ze niet automatisch bovenaan de stapel 'uitnodigen voor kennismakingsgesprek' eindigden. Is dat nu anders?

"Mijn persoonlijke ervaring met MS werd juist als voordeel gezien"

Om daar achter te komen zijn ze gaan solliciteren. Omdat het voor hen jaren geleden is dat ze dit voor het laatst deden krijgen ze onderweg hulp van deskundigen. In de eerste aflevering kregen ze tips om hun CV weer wat meer van deze tijd te maken. Daarnaast werd gekeken naar verschillende vacatures en op wat voor soort vacatures ze de meeste kans maken. In de tweede aflevering worden die tips opgevolgd. Zo belt Femke met MS.nl met de vraag of de vacature 'medisch redacteur' nog beschikbaar is. Het antwoord is positief en ze heeft er een gesprek over de werkzaamheden en werkplek die bij de vacature hoort. Daarnaast blijkt haar MS-ervaring juist een pluspunt voor de baan. Ondertussen is personeelswerver Relinde Gronert van Van Mossel Automotive onder de indruk van de sollicitatiebrieven van de drie collega's. Zij krijgt wekelijks 90 sollicitaties in haar mail, maar daar zit zelden een 'brief' tussen. "Ik krijg alleen maar CV's. Daar selecteer ik op en als ik denk een geschikte kandidaat te hebben, dan bel ik hem om te horen of hij ook gemotiveerd is. Als dat goed gaat dan nodig ik iemand uit voor een kennismakingsgesprek."

"Wie te laat komt of in trainingspak verschijnt, heeft wat uit te leggen."

Relinde verwacht van de sollicitanten dat ze op tijd komen en niet in trainingspak. "Dat zijn echt afknappers. Dan heb je eerst wat uit te leggen. Ook een monteur kan er netjes uitzien." Daarnaast verwacht ze dat de sollicitanten zich voorbereid hebben. "Als je de baan graag wil dan zoek je uit wat voor bedrijf we zijn, hoe groot we zijn, waar we zitten en wat we doen. Neem je die moeite niet dan ben je niet serieus geïnteresseerd." Klik hieronder op de link om de eerste aflevering van 'Tel ik nog mee? te beluisteren. Druk gelijk op volg om geen aflevering te missen.