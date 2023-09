'Meneer Frits' komt weer tot leven om record van PSV en Philips te vieren

Philips en PSV komen samen in het Guinness Book of Records omdat ze de langstlopende sponsordeal ter wereld hebben. Om de vermelding in het beroemde boek te vieren, heeft Philips een video gemaakt met wijlen Frits Philips in de hoofdrol. Voor zijn kleinzoon Tony Philips een mooi moment waarop hij zijn grootvader weer even tot leven zag komen. "Zijn haarlijn is wel anders en ook die hand op z'n wandelstok is jonger dan in mijn herinnering."

De destijds zo populaire 'meneer Frits' stapt in het filmpje zogenaamd van het voetstuk van zijn monument op de Markt in Eindhoven. Hij loopt de stad in en constateert tot zijn genoegen dat zijn bedrijf en de voetbalclub 'nog steeds samen de schouders eronder zetten'. Zijn personage in het filmpje is door een computer geanimeerd. Kleinzoon Tony Philips zag het filmpje vrijdagochtend voor het eerst. "Ik betrapte me erop dat ik echt als kleinzoon naar het filmpje keek. Dat zijn gezicht er anders uitzag, maar dat heb ik vervolgens losgelaten." Hij vindt het een leuk filmpje waarin zijn grootvader goed wordt neergezet.

"Ik denk dat hij met trots naar Eindhoven en Brainport zou kijken."

"Mijn grootvader is altijd geïnteresseerd geweest in innovatie. Hij schuwde verandering niet. Ik denk dat hij inderdaad met trots naar Eindhoven en Brainport zou kijken en zou denken: daar heb ik aan bijgedragen." Philips richtte PSV (Philips Sport Vereniging) op in 1913, deze week 110 jaar geleden. Het bedrijf speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de club. Ook nu werken ze nog altijd samen aan innovaties om de topsport verder te brengen. De link tussen PSV en Philips zal ook volgens Tony altijd blijven bestaan: "Al was het maar omdat het bedrijf onze familienaam draagt. Bij de oprichting van PSV was het vanzelfsprekend dat de naam zou worden doorgegeven aan de sportvereniging. Die naam die is er, die is 110 jaar oud. Dat mag gevierd worden. Ik vind het een aardige manier om hierbij stil te staan." Bekijk hieronder de video met 'Meneer Frits' in de hoofdrol.