Stuw bij Grave is kapot: scheepvaart op de Maas stilgelegd

Er zijn grote problemen op de Maas bij Grave, doordat de stuw kapot is. Bij onderhoudswerk zijn onderdelen van de stuw kapot gegaan, waardoor het Maaswater niet door de sluis wordt tegengehouden en extra hard door de rivier wegstroomt. Een paar jaar geleden trad een soortgelijk probleem op, waardoor woonboten en havens droog kwamen te liggen. Ook nu ligt het scheepvaartverkeer stil. Het water in de Maas zou 1,5 meter kunnen zakken.

Het probleem is ontstaan door twee kapotte jukken. Dat zijn de palen waar de schuiven van een stuw tussen hangen. Daardoor kunnen de schuiven open en dicht. Omdat die jukken nu geklapt zijn, heeft het Maaswater vrij spel. Dit gebeurde tijdens werkzaamheden aan de stuw in Grave.

Een aannemer die op de plek aan het werk was, probeert de problemen op te lossen. Maar dat is een ingewikkelde klus, omdat de stroming erg sterk is. Woonbooteigenaren en jachthavens worden door Rijkswaterstaat geïnformeerd. Ze weet niet hoe lang de problemen gaan duren.

Aanvaring

In 2017 waren er soortgelijke problemen, doordat er een boot tegen de stuw aan voer. Toen lag het vaarverkeer meer dan een half jaar stil.

LEES OOK: Dagen, weken of maanden? Compleet onduidelijk wanneer problemen bij stuw Grave opgelost zijn