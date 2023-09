Stikstofbeleid en stallendeadline zorgen voor verdeelde reacties in Brabant

De nieuwe coalitie heeft bekendgemaakt wat ze de komende vier jaar voor elkaar wil krijgen. Na maanden onderhandelen ligt er een akkoord tussen VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant. Met name het stikstofbeleid en de deadline voor stalaanpassingen leiden tot reacties van boeren- en milieuorganisaties.

In een eerste reactie zegt de Brabantse Milieufederatie (BMF) positief te zijn over het bestuursakkoord. Pijnpunt is wel het opschuiven van de 'stallendeadline' voor melkvee en kalveren. Femke Dingemans, directeur-bestuurder van de BMF noemt het begrijpelijk dat er geen stalsystemen worden voorgeschreven die niet goed werken. “Dan moeten er wel andere maatregelen genomen worden om verdere verslechtering van de Brabantse natuur te voorkomen. Die natuur lijdt immers nog iedere dag onder de vele stikstof", zegt Dingemans. BMF is blij dat het nieuwe provinciebestuur gaat kijken naar een actief intrekkingsbeleid voor ongebruikte stikstofrechten. BMF roept de overheid al langer op om ongebruikte stikstofrechten automatisch te laten vervallen of na een bepaalde periode actief in te trekken. "Als eerste én minst ingrijpende stap in het oplossen van de stikstofcrisis. Dat is immers veel goedkoper dan uitkopen, zoals het Rijk voorstelt."

"Onlogisch, niet praktisch, onhaalbaar en ook weinig sociaal."

De ZLTO, de belangenorganisatie voor boeren en tuinders, neemt 'met gemengde gevoelens' kennis van het bestuursakkoord, laat voorzitter Wim Bens weten. Hij zegt blij te zijn met een stabiel bestuur, dat de pittige opgaven gaat aanpakken. Ook is hij blij met de waardering voor de sector, die uit het bestuursakkoord spreekt. "Nooit mogen we uit het oog verliezen dat de Brabantse boer en tuinder hoofdleverancier zijn van gezond en vers voedsel. Tot in verre buitenlanden staat de provincie hierom bekend, trots en waardering hiervoor zijn op hun plaats." De verbazing zit in het tweesporenbeleid op het gebied van de verplichte stalaanpassingen. Bens begrijpt dat de deadline voor melkvee en kalveren wordt opgeschoven naar 2026, nu er nog geen goed werkende systemen beschikbaar zijn. Dat voor varkens, geiten en pluimvee de deadline op 1 juli 2024 blijft staan, vindt de ZLTO 'onlogisch, niet praktisch, onhaalbaar en ook weinig sociaal'.

"De natuur moet prioriteit nummer één worden en blijven.”