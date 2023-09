Groentekraam van Joan stopt na 60 jaar: 'Nu wil ik gaan genieten'

Zestig jaar was de groente- en fruitkraam van de familie Biekens een begrip op de markt in Drunen. In 1960 begonnen door vader Jo. Ruim twintig jaar later stapte zoon Joan op 17-jarige leeftijd in de zaak. “Ik ben recht van school begonnen.”

Vader Jo is er bij op de allerlaatste dag op de markt in Drunen. Hij is 89 en zit in een scootmobiel. Joan over zijn vader: “Dat komt omdat hij zijn hele leven keihard gewerkt heeft. In weer en wind stond hij op de markt. Hij is helemaal versleten.”

Dat wil zoon Joan voorkomen. Ook hij heeft veertig jaar keihard gewerkt, eerst samen met zijn vader en later met zijn vrouw Karin. Vaak al om vijf uur opstaan om de groenten te snijden voor de dag die komen ging. “Ik ben nu 57, ik heb hard gewerkt en goed verdiend. Nu wil ik gaan genieten." Joan vecht tegen zijn tranen. “Het is een moeilijk moment. Ik had een mooie zaak.“