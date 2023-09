Bedreiger van schrijver Pim Lammers krijgt taakstraf

Een 31-jarige man uit Kaatsheuvel is vrijdag voor de politierechter in Utrecht veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur voor het bedreigen en beledigen van schrijver Pim Lammers. De helft van deze straf is voorwaardelijk en moet de man uitvoeren als hij nog een keer in de fout gaat.

De man moest samen met nog vier andere verdachten in de rechtbank verschijnen. De politierechter legde taakstraffen tot zestig uur op aan twee mannen en twee vrouwen voor het beledigen en bedreigen. De officier van justitie had taakstraffen van vijftig uur geëist. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken.

'Jij bent aan de beurt jonge!'

De man uit Kaatsheuvel stuurde in februari een appje aan Lammers met de woorden: 'Jij bent aan de beurt jonge!'. Daarbij stond een afbeelding van een mes. Een dag later maakte hij via een tekstbericht de schrijver uit voor 'Vieze pedo'. Na de doodsbedreigingen trok Lammers zich in februari terug als dichter voor de Kinderboekenweek. Hij kreeg die bedreigingen en beledigingen vanwege een oud verhaal voor volwassenen dat hij tien jaar geleden schreef. Dat ging over een relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. De verdachten gaven aan zich te hebben laten leiden door influencers als presentatrice Monique Smit en model Kim Feenstra. Die hadden online enkele zinnen uit het verhaal gedeeld.

"Niet eerder was die bedreiging zo beangstigend."