Mayke wil de sterkste vrouw van Nederland worden

Mayke van Wouwen-Koek uit Almkerk is volop aan het trainen. Ze hoopt op 17 september de allersterkste vrouw van Nederland te worden. Bij de vorige editie deed ze voor de grap mee en werd toen prompt tweede. Daardoor is ze automatisch gekwalificeerd voor deze wedstrijd. En dit jaar gaat ze er helemaal voor.

Op het parkeerterrein achter de sportschool waar Mayke vijf dagen in de week traint staat als voorbereiding op de wedstrijd in Friesland een vrachtwagen opgesteld. Mayke is met een tuig aan de kolossale wagen vastgemaakt en brengt met een immense krachtsinspanning het gevaarte in beweging.

Met een verbeten gezicht trekt ze de wagen 30 meter vooruit. "Als hij eenmaal in beweging is, is het vooral moeilijk de vrachtwagen in beweging te houden", zegt ze hijgend aan de finishlijn. "Het is een hobbelig weggetje dus je komt jezelf echt tegen, maar het is super leuk om het doen."

Vlak voor deze training kreeg Mayke te horen dat het onderdeel met de vrachtwagen dit jaar niet op het programma staat tijdens de nationale wedstrijd om de sterkste vrouw te vinden. Maar dat mag de pret niet drukken. Mayke doet al negen jaar aan crossfit, maar dat werd haar te turnachtig. In coronatijd is ze zich meer gaan toeleggen op strongman-disciplines. Dat is bijvoorbeeld het slepen met vrachtwagens of optillen van enorme stenen kogels.

Ze traint ook met mannen, want dat motiveert haar beter. "Ze dagen me uit om het beste in mezelf eruit te haken. Het mooiste is als de mannen me bezig zien en dan merken dat ik in de buurt kom van wat zij aankunnen."

Op het trainingsterrein liggen ook tractorbanden van meer dan 350 kilo. "Die zijn voor het bandflippen", legt Mayke uit. Met ogenschijnlijk gemak tilt ze de liggende band op en gooit hem op de andere zijde. "Je mag het ook wel even proberen", zegt ze lachend. Gelukkig zijn er geen beelden van, want uw verslaggever weet de band niet meer dan een paar centimeter van de grond te krijgen.

"Ik begon negen jaar geleden na de geboorte van ons kind. Ik wilde weer fit worden en in vorm komen. En nu sta ik na veel trainen hier. De strongman-onderdelen vind ik heel uitdagend, ze halen het beste in mij naar boven. Daarnaast ik vind het vooral leuk als m'n gezin trots is."

En dat is gelukt, echtgenoot Floor van Wouwen staat stralend te kijken hoe zijn vrouw de ene na de andere zware uitdaging aangaat. "Ik doe het haar niet na, wat zij presteert en vooral haar toewijding, discipline en uithoudingsvermogen daar ben ik enorm trots op."

De finale van de Sterkste Vrouw van Nederland 2023, wordt op 17 september gehouden in het Friese Earnewâld.