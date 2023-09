Aangestoken autobrand in Roosendaal vermoedelijk wraakactie

De autobrand van donderdagnacht in Roosendaal is zeer waarschijnlijk een wraakactie in het criminele milieu. Dat meldt de politie zaterdag. Eén auto brandde uit, twee andere auto's raakten beschadigd.

De eigenaar van de auto is om een verklaring gevraagd, maar de man wilde weinig kwijt aan de politie. Na de brand is buurtonderzoek gedaan en er zijn camerabeelden veiliggesteld. Bij de auto's zou ook een jerrycan zijn gevonden. Nog een autobrand

Een dag later brandde een auto uit aan de President Kennedylaan in Roosendaal. De brand wordt ook onderzocht door de politie maar staat los van de autobrand aan de Reginadonk.