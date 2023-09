112-nieuws: auto belandt in de sloot • jongetje (4) weer terecht

20.32

Op de Heeklaan in Helmond is een auto tegen een lantaarnpaal gereden. Een vrouw met twee kleine kinderen zaten in de wagen. De vrouw is de macht over het stuur kwijtgeraakt. De lantaarnpaal die ze raakte, brak doormidden. De weg is even afgesloten geweest en de auto moest worden weggetakeld. De vrouw en de kinderen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.