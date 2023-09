Verwarde man zwaait met messen, politie ontruimt jaarmarkt in Son

Aan de Airbornestraat in Son is een verwarde man zondagmiddag opgepakt door een arrestatieteam nadat hij voor opschudding zorgde in het dorp. Hij zwaaide met messen vanuit een raam van een huis. Een jaarmarkt die in de straat wordt gehouden werd daarom deels ontruimd.

Volgens omstanders riep de man ‘Allah is groot’ naar omstanders. De man zwaaide met twee grote messen en slaat ermee tegen het raam.Het is nog onduidelijk of de man ook op straat heeft rondgelopen of dat hij enkel bedreigingen heeft geuit vanuit een raam.

De man is uiteindelijk gearresteerd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of en hoe hij gewond is geraakt.