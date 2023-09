Pierre van Hooijdonk terug bij Studio Voetbal: 'Ik zal me moeten bewijzen'

Pierre van Hooijdonk keert terug als voetbalanalist bij NOS Sport. Deze zondag neemt de Bredase ex-voetballer weer plaats aan tafel bij de talkshow Studio Voetbal. Van Hooijdonk ontbrak in het praatprogramma sinds hij in de uitzending van 13 augustus pikante uitspraken deed over Ajax-trainer Maurice Steijn.

Van Hooijdonk verweet Steijn dat die in zijn periode als trainer van NAC Breda betrokken was bij 'duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers'. Bij die beschuldiging leverde Van Hooijdonk, zelf lid van de raad van commissarissen van NAC Breda, geen bewijs. Daarna eiste Steijn via zijn advocaat dat de analist zijn uitspraken zou rectificeren.

"Die opmerking over Maurice Steijn had ik niet moeten maken."

Vervolgens bood Van Hooijdonk zijn excuses aan: "Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken", liet de ex-international weten. "Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd." Daarop besloot Steijn af te zien van een kort geding dat hij wilde aanspannen tegen de oud-spits van Feyenoord, Vitesse en het Nederlands elftal. Op de dag dat Van Hooijdonk zijn excuses aanbood, besloot NOS Sport dat de analist voorlopig niet zou aanschuiven bij Studio Voetbal. Maar deze zondag keert hij terug.

"Dit was een belangrijk leermoment voor mij."