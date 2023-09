Schepen kunnen vanmiddag weer langs stuw bij Grave varen

Schepen kunnen naar verwachting vanaf één uur zondagmiddag weer gebruik maken van de Maas tussen Sambeek en Grave, meldt Rijkswaterstaat. De route was sinds vrijdag gestremd omdat een stuw bij Grave beschadigd werd tijdens werkzaamheden. Daardoor werd het rivierwater niet meer tegengehouden en daalde het waterpeil in de Maas snel.

De kapotte stuw in Grave trok zaterdag veel bekijks. Op de brug bij de stuw verzamelden zich diverse mensen uit de buurt, toeristen en dagjesmensen. Die keken daar naar de enorme hoeveelheid water die zich door de stuw perste.

"We waren in de buurt, dus we komen even kijken", vertelde een man die met zijn fiets stopte op de brug. Wat verderop stond een man die kort geleden zelf nog met zijn boot over de Maas voer, in de zomervakantie. "We hebben geluk dat we niet vandaag zouden terugkomen, anders hadden we hier vastgezeten", realiseerde hij zich Ook hij was onder de indruk van de kracht waarmee de Maas zich door het gat in de stuw perste. "Dit gaat harder dan je denkt."

