'Wat een geweld!' Kapotte stuw trekt ramptoeristen naar Grave

De kapotte stuw in Grave trekt veel bekijks. Op de brug bij de stuw hebben mensen uit de buurt, toeristen en dagjesmensen zich verzameld die staan te kijken naar de enorme hoeveelheid water die zich door de stuw perst.

"We waren in de buurt, dus we komen even kijken", zegt een man die met zijn fiets is gestopt op de brug. Onder hem raast het Maaswater. "Ik vind het wel leuk", zegt hij, voor hij zich realiseert dat 'leuk' niet het juiste woord is. "Het is ook heel erg. Ik ben zelf ook motorbootje-vaarder. Dus het is heel erg. En spannend ook."

Even verderop staat een man die pasgeleden zelf nog met zijn boot over de Maas voer, in de zomervakantie. "We hebben geluk dat we niet vandaag terugkomen, anders hadden we hier vastgezeten." Ook hij is onder de indruk van de kracht waarmee de Maas zich door het gat in de stuw perst. "Dit gaat harder dan je denkt."

Door het gat daalt het water in de Maas, met ongeveer 5 centimeter per uur. Hoe lang het nog duurt voor de stuw in de Maas weer gemaakt is, is nog onduidelijk. Volgens een medewerker van Rijkswaterstaat is daar pas wat over te zeggen, als duidelijk is hoe de situatie er onder water uitziet. In de tussentijd blijft het waterpeil in de Maas dus zakken. "We hebben zoveel mogelijk mensen, bedrijven, jachthavens en alle betrokkenen gewaarschuwd."