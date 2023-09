Gat in de kapotte stuw van Grave is gedicht, waterpeil kan weer stijgen

De stuw bij Grave is gemaakt. Het gat dat vrijdag bij werkzaamheden in de stuw was ontstaan, is weer gedicht. Dat meldt Rijkswaterstaat. Er is bijna twee dagen aan gewerkt. En ondertussen daalde het waterpeil in de Maas tussen Sambeek en Grave steeds verder.

Even na tien uur zaterdagavond kwam het verlossende woord: de schotten in de stuw van Grave staan weer op hun plek. Er stroomt geen water meer uit het stuwpand. En het waterpeil in de Maas tussen Sambeek en Grave zal dus weer langzaam gaan stijgen.

Jukken beschadigd

De problemen begonnen vrijdagochtend, tijdens onderhoudswerkzaamheden. Twee jukken raakten beschadigd. Dat zijn de palen waar de schuiven van een stuw tussen hangen. Daardoor kunnen de schuiven open en dicht. Een stuw heeft verschillende van die beweegbare schuiven, die meer of minder water door kunnen laten. Op die manier kan het waterpeil in de rivier gecontroleerd worden.

Het keerschot dat was neergezet om de werkzaamheden aan de stuw te kunnen uitvoeren, werd in het gat gezogen dat er was ontstaan. Ondertussen stroomde het water uit de stuw uit dat gat. Daardoor daalde het waterpeil in de Maas.

Het scheepvaartverkeer op de Maas werd meteen stilgelegd. Zeker dertig schepen liggen sindsdien stil voor de stuw. En omdat het waterpeil steeds verder daalde, lagen er meer problemen op de loer. Bijvoorbeeld in jachthavens. Sluizen in de buurt werden gesloten en de binnenvaart moest rekening houden met omleidingen en lange vertragingen.

Enorme waterdruk

Het was heel lastig om dat keerschot weer uit het gat te krijgen, door de enorme waterdruk die erop stond. Dat lukte pas zaterdag. Daarna moesten ook de jukken weer terug op hun plek gezet worden. Om te zorgen dat de waterdruk iets minder hoog werd, zijn ook de andere schuiven van de stuw opengezet.

Dat zorgde ervoor dat het waterpeil in de Maas nog wat harder daalde dan het al deed. Maar zaterdagavond lukte het om die jukken weer terug op hun plek te zetten. En toen die jukken eenmaal stonden, konden ook de schotten weer op hun plek worden gezet. En daarmee is het gat dus gedicht en kan het waterpeil in de Maas dus weer gaan stijgen.

3 centimeter per uur

Het zal nog even duren voor het waterpeil weer op niveau is. Volgens Nico Evens van de Koninklijke Binnenvaart Nederland kan het water in de Maas met ongeveer drie centimeter per uur stijgen. Op dat tempo is de Maas pas maandag weer goed te bevaren voor de binnenvaartschippers, denkt hij.

