Jessica prikte honderden dahlia's in de winnende wagen: 'Ongelooflijk'

Ze hadden op een plek bij de eerste tien gehoopt. Maar dat de bouwers van buurtschap Poteind er met hun ontwerp van een ijsbeer zowel met de publieksprijs als de juryprijs vandoor zouden gaan bij het Bloemencorso in Zundert, kwam als totale verrassing. "Ik dacht eerst dat het een grapje was."

Bouwer Jessica Metz liep bij het bloemencorso niet met de wagen van haar buurtschap mee, maar stond langs de kant te kijken. "Toen kreeg ik een appje van iemand met de tekst 'gefeliciteerd'. Ik dacht dat het een grapje was, want wij winnen nooit. Vorig jaar waren we 16e terwijl we op een plek bij de top 10 hadden gehoopt. Maar daarna hoorde ik het van meerdere mensen. We hadden echt gewonnen", vertelt Jessica met het ongeloof nog op haar gezicht.

"Ik wilde meteen naar de prijsuitreiking, maar ik had mijn slippers nog aan. Ben me thuis om gaan kleden en hier direct heen gefietst", vertelt ze. Ze heeft een korte nacht achter de rug omdat ze tot vroeg in de ochtend nog aan het bouwen was. Maar die vermoeidheid is in één klap weg. "We zijn de hele nacht met die wagen bezig geweest. Ik heb de haren van de kop van de beer erop ingeprikt met dahlia's. Rond half vijf 's nachts ben ik naar huis gegaan maar er waren mensen die toen nog bezig waren."

Er zitten zeshonderd kistjes met bloemen op de wagen, met driehonderd tot vierhonderd dahlia's per kistje. Een megaklus dus om de ijsbeer tot leven te laten komen. Maar dat was het helemaal waard nu de eerste prijs binnen is. In 1951 ging het buurtschap er voor het laatst met de winst vandoor. "Ik bouw al 18 jaar bij Poteind", vertelt Jessica. "Twee keer kwamen we in de top 10 maar meestal is het een teleurstelling. De concurrentie is ook heel groot, alle buurtschappen hebben een hoog niveau."