112-nieuws: motorrijder gewond • auto vliegt in brand op A2

07.00

Een wijkagent stuitte gisteravond laat aan de Nieuwe Slender in Schijndel op een verlaten auto die bij een bocht 'strak in de heg was geparkeerd'. Even later kwam de eigenaar een kijkje nemen bij zijn auto. "Niet geheel vast ter been", zo omschrijft de wijkagent. En weer even later kwam er nog iemand bij. Die was in de woorden van de wijkagent 'ladderzat'.

Omdat de politie ze niet heeft zien rijden, kon ze verder weinig doen. Wel moest er een takelwagen komen. "Op hun rekening!", benadrukt de wijkagent.