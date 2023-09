Nachtvisser die dood gevonden werd in het water is 35-jarige man uit Deurne

De man die zondag dood gevonden is in het water aan de Pater Eustachiuslaan in Aarle-Rixtel, is een 35-jarige man uit Deurne. Dat meldt de politie maandag.

Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het lichaam. Een woordvoerder laat weten dat ze niet uitgaan van een misdrijf maar dat er mogelijk sprake is van een ongeval. Het slachtoffer zou zaterdagnacht met iemand anders aan het vissen zijn geweest. Nadat getuigen zondagochtend een lege visstek vonden, schakelden ze de politie in. Met behulp van drones en onderwaterdrones werd de man in het water gevonden. Ook langs de waterkant is zondag door de politie onderzoek gedaan.