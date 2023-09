Criminele jongeren: dit zijn de cijfers in jouw gemeente

Het afgelopen jaar werden 17.500 jongeren tussen de 12 en 18 jaar door de politie verdacht van een misdrijf. Ruim een kwart van de verdachten waren meisjes. Niet eerder was dat aandeel zo groot. Deurne telde in Brabant relatief gezien de meeste jonge verdachten. Zowel jongens als meisjes werden vooral verdacht van winkeldiefstal.

Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde Monitor Jeugdcriminaliteit van het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS.

De Brabantse gemeenten waar vorig jaar de meeste jongeren werden verdacht van een misdrijf zijn:

Deurne (22 per 1000 jongeren)

Boxtel en Reusel-De Mierden (20 per 1000 jongeren)

Woensdrecht (18 per 1000 jongeren)

Geldrop-Mierlo en Helmond (17 per 1000 jongeren)

Tilburg (16 per 1000 jongeren)

In Oisterwijk lag het aantal verdachte jongeren met 5 per 1000 jongeren in onze provincie relatief gezien het laagst. Van de 25 grootste gemeenten in Nederland had Breda met 9 per 1000 jongeren de minste minderjarige verdachten.

Landelijk voert de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland de ranglijst aan. Hier werden vorig jaar 34 van de 1000 jongeren verdacht van een strafbaar feit.

Geen daling meer

Volgens de monitor werd vorig jaar 1,4 procent van alle jongeren van 12 tot 18 jaar verdacht van een misdrijf. Tussen 2010 en 2021 halveerde het aantal verdachten, maar aan die daling lijkt een eind te komen. Vorig jaar was het aantal verdachten in deze leeftijdscategorie twaalf procent hoger dan het jaar ervoor. Ruim één op de tien door de politie geregistreerde verdachten is nog geen 18 jaar.

Jongens vormen nog altijd de meerderheid, maar de groei bij de meisjes was met 42 procent het sterkst.

Kijk in dit kaartje hoe het bij je in de gemeente staat met het aantal minderjarige verdachten (cijfers 2022, per 1000 jongeren):