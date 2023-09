0 punten uit 4 duels voor hekkensluiter RKC: 'Voetbal is niet altijd leuk'

RKC gaat met nul punten uit vier wedstrijden als hekkensluiter de interlandbreak in. Daarnaast wist het nog geen veldgoal te maken en moest het al 13 goals te incasseren. Na twee gloriejaren is de realiteit in ieder geval terug in Waalwijk. Genoeg redenen om zorgen te maken?

Heel zachtjes klonk na de verloren wedstrijd van zaterdag het spreekkoor ‘Fraser rot op' op de tribune. De nieuwe trainer van de Waalwijkse club had natuurlijk een betere start gewenst, maar de slechte resultaten zijn ook niet los te zien van het programma van RKC (Heerenveen-uit, AZ-thuis, NEC-uit en PSV-thuis). “De mensen die dat zingen moeten zelf maar oprotten.” Doelman Etienne Vaessen is duidelijk als hem de uitspraken van enkelingen op de tribune worden voorgelegd. “Als je zo negatief bent heb je niks te zoeken bij RKC.” En gelijk heeft hij natuurlijk, want het zou belachelijk zijn als de trainer na vier wedstrijden en dit programma al op straat zou worden gezet.

"Ik snap de negativiteit wel op de tribunes."

Toch zijn er genoeg redenen te bedenken om je zorgen te maken over RKC. Het heeft nog geen punten en heeft ook nog eens het slechtste doelsaldo. “Zorgwekkend is dat we op de momenten dat we punten konden pakken het niet gedaan hebben.” Trainer Henk Fraser doelt op de uitwedstrijden tegen Heerenveen en NEC, toen er voor RKC meer in zat. “Ik snap daarom ook de negativiteit wel op de tribunes. Maar ik zie in welk proces we zitten. Ik moet mijn ploeg wedstrijden sneller naar zich toe laten trekken. Maar met dit scenario hebben we vooraf al rekening gehouden.”

"Ik ga geen afscheid nemen met een degradatie"

Sterker nog: met Sparta had Fraser in 2020 na zeven wedstrijden pas drie punten. Het eindresultaat was een achtste plek. Ook toen kreeg de trainer een lastig programma voor zijn kiezen. Toch is de realiteit dat er nog weinig aanknopingspunten zijn bij de Waalwijkers. Tot frustratie van keeper Vaessen. “Ik wil altijd winnen en het maximale eruit halen. Dat gevoel is er de laatste wedstrijden niet. Voetbal kan niet altijd leuk zijn. We zitten nu in het negatieve, maar daar moeten we sterker van worden.” De doelman lijkt bezig aan zijn laatste seizoen in Waalwijk. Zijn contract loopt af en de Bredanaar hoopt op een mooie transfer. Maar eerst moet er gepresteerd worden. “Ik ga geen afscheid nemen met een degradatie. Dat gun ik deze club niet en dat gaat ook niet gebeuren.”